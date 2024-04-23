ABD'de, Türk doktora öğrencisinin 6 Şubat depremini tasvir ettiği tablosu birinci seçildi

Kaynak: AA
ABD'de, Türk doktora öğrencisinin 6 Şubat depremini tasvir ettiği tablosu birinci seçildi
ABD'de eğitimini sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursiyeri Sena Karataş Öztürk, Florida Eyalet Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada Kahramanmaraşlı depremzedeleri tasvir ettiği yağlı boya çalışmasıyla "mükemmellik" ödülüne layık görüldü.

Sanat Eğitimi alanında doktora çalışmalarını sürdüren Öztürk, "Devastation" (Yıkım) isimli eseriyle "Görsel Sanatlarda Mükemmellik ve Başarı" ödülüne değer bulundu.

Ödül töreninde, Dekan Mark Riley ve Profesör-Sanatçı Carrie Ann Baade tarafından ödülü takdim edildi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tablosunda Kahramanmaraş merkezli bir depremin yarattığı yıkımı ve harabeye dönmüş yaşam alanlarını resmettiğini ifade etti.

Aynı zamanda, ödülle birlikte verilen 500 dolarlık ödül parasını depremzedelere bağışladığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı New York Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal, Öztürk'ün bu kararını milli ve insani hassasiyetleri açısından memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Öztürk daha önce de Amerikan tarihini simgeleyen bir kuleyi resmettiği çalışmasıyla aynı ödülü almıştı.

Marmara Üniversitesi Sanat Eğitimi bölümünden mezun olan Öztürk, MEB bursu ile ABD'ye yüksek lisans ve doktora eğitimi için gönderilmişti.

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