Can Yücel Kültür Sanat Festivali'nin bu seneki teması belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Can Yücel Kültür Sanat Festivali'nin bu seneki teması belli oldu
Datça Kültür Sanat Dayanışması'nın Datça Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği Can Yücel Kültür Sanat Festivali bu sene 23/26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Datça halkının imecesi ile gerçekleşecek festivalde hem iç göç hem de dış göçün etkileri, kültür ve sanat ortamında sergilenecek Göçten etkilenen hassas gruplar öncelikli hedef kitle olmak üzere; göçü çocuklarıyla, yaşlılarıyla, hastasıyla, engellisiyle, LGBTI+ bireyi ile görünür kılanacak. Göçü gösterirken; farklı dillerden melodiler, çocuklarla dans, farklı coğrafyaların insan hikâyeleri dillendirilmeye çalışacak. Festivalin bir diğer amacı Can Yücel’in adını kullanırken onu doğru tanımak ve tanıtmak, Can Yücel’in kültür ve sanat insanı olarak yazınını ve yaşamını konuşarak paylaşmak.

Müziğiyle, dansıyla, sergisiyle, paneliyle, şiiriyle ve pikniğiyle Can Yücel Kültür Sanat Festivali 23/26 Mayıs tarihlerinde Datça'da.

Datça Kültür Sanat Dayanışması festivalle ilgili şu açıklamayı yaptı.
"Ekmek ve güvenlik derdine, tertemiz bir gökyüzünün peşinden gitmek. Bir yerlerde şarkı söyleyen bir kadının sesine, elinde renkli kalemi duvarlara umut karalayan bir çocuğun derdine düşmek. Sofrasında pişen yemeklerden her yere yayılan bir melodiyi takip etmek. Yaşanabilir, güvenli yerler aramak, mutlu yüreklere bakmak, artık sınırlara gerek kalmamış bir geleceği düşlemek…
Göçmenler sadece sırt çantalarıyla bir yerden bir yere hareket eden insanlar değillerdir. Onlar çantalarında ve sırtlarında çocuklarından başka düş kırıklığı, umut ve özlem de taşırlar. Bazen çocuklarını geride bırakarak bazen önden göndererek bazen de eşlerini feda ederek sürekli bir şeyler taşırlar. Bazen ellerindeki vatansız bir kıyının rüzgârdaki ezgisidir, kimliksiz limanları dolaşmaya kararlı bir kuşun kanadında…
Can Yücel Kültür Sanat Festivali 2024 yılı temasını “göç” olarak belirledik."

whatsapp-image-2024-04-24-at-12-02-37.jpeg

İlgili Haberler
Olacakla öleceğe çare bulunmaz atasözünün anlamı nedir?
Niyet hayır akıbet hayır atasözünün anlamı nedir?
ABD'de, Türk doktora öğrencisinin 6 Şubat depremini tasvir ettiği tablosu birinci seçildi
ABD'de, Türk doktora öğrencisinin 6 Şubat depremini tasvir ettiği tablosu birinci seçildi
Başı belaya girmek deyimi ne anlama geliyor?
Başı belada olmak deyimi ne anlama geliyor?
Nerede hareket orada bereket atasözünün anlamı nedir?
Nerede çokluk orada bokluk atasözünün anlamı nedir?
Son Haberler
Zonguldak'ta 24 bin adet makaron ele geçirildi Yerel Haberler
Zonguldak'ta 24 bin adet makaron ele geçirildi
Eski milli futbolcu hayatını kaybetti Spor
Eski milli futbolcu hayatını kaybetti
Fransa'da 'kara perşembe' korkusu Gündem
Fransa'da 'kara perşembe' korkusu
Almanya'da iş dünyası güveninde yükseliş Ekonomi
Almanya'da iş dünyası güveninde yükseliş
Semih Yalçın'dan Davutoğlu'na peş peşe hakaretler 'Densiz basiretsiz idraksiz..' Gündem
Semih Yalçın'dan Davutoğlu'na peş peşe hakaretler 'Densiz basiretsiz idraksiz..'
Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı! Magazin
Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı!
Livakovic sessizliğini bozdu! Tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili konuştu Spor
Livakovic sessizliğini bozdu! Tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili konuştu