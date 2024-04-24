Can Yücel Kültür Sanat Festivali'nin bu seneki teması belli oldu

Datça halkının imecesi ile gerçekleşecek festivalde hem iç göç hem de dış göçün etkileri, kültür ve sanat ortamında sergilenecek Göçten etkilenen hassas gruplar öncelikli hedef kitle olmak üzere; göçü çocuklarıyla, yaşlılarıyla, hastasıyla, engellisiyle, LGBTI+ bireyi ile görünür kılanacak. Göçü gösterirken; farklı dillerden melodiler, çocuklarla dans, farklı coğrafyaların insan hikâyeleri dillendirilmeye çalışacak. Festivalin bir diğer amacı Can Yücel’in adını kullanırken onu doğru tanımak ve tanıtmak, Can Yücel’in kültür ve sanat insanı olarak yazınını ve yaşamını konuşarak paylaşmak.

Müziğiyle, dansıyla, sergisiyle, paneliyle, şiiriyle ve pikniğiyle Can Yücel Kültür Sanat Festivali 23/26 Mayıs tarihlerinde Datça'da.

Datça Kültür Sanat Dayanışması festivalle ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Ekmek ve güvenlik derdine, tertemiz bir gökyüzünün peşinden gitmek. Bir yerlerde şarkı söyleyen bir kadının sesine, elinde renkli kalemi duvarlara umut karalayan bir çocuğun derdine düşmek. Sofrasında pişen yemeklerden her yere yayılan bir melodiyi takip etmek. Yaşanabilir, güvenli yerler aramak, mutlu yüreklere bakmak, artık sınırlara gerek kalmamış bir geleceği düşlemek…

Göçmenler sadece sırt çantalarıyla bir yerden bir yere hareket eden insanlar değillerdir. Onlar çantalarında ve sırtlarında çocuklarından başka düş kırıklığı, umut ve özlem de taşırlar. Bazen çocuklarını geride bırakarak bazen önden göndererek bazen de eşlerini feda ederek sürekli bir şeyler taşırlar. Bazen ellerindeki vatansız bir kıyının rüzgârdaki ezgisidir, kimliksiz limanları dolaşmaya kararlı bir kuşun kanadında…

Can Yücel Kültür Sanat Festivali 2024 yılı temasını “göç” olarak belirledik."