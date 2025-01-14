ABD'de ÜFE en yüksek seviyede

BD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda %0,3 artış gösterdi. Bu oran, Kasım ayında kaydedilen %0,4'lük artışın altında kalsa da yıllık bazda %3,4’e yükseldi. Böylece ÜFE, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek yıllık artış oranına ulaştı. Kasım ayında bu oran %3 olarak gerçekleşmişti.

Hollanda'da enflasyon tırmanışta

Çekirdek ÜFE ise gıda ve enerji gibi dalgalı kategoriler hariç tutulduğunda, Aralık ayında aylık %0,3 arttı. Bu oran Kasım ayındaki %0,2'lik artışın üzerinde ve yıllık çekirdek ÜFE %3,8'e çıktı. Çekirdek ÜFE’deki bu artış da Şubat 2023’ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Litvanya'da ÜFE oranları Aralık ayında arttı

Uzmanlar, bu verilerin, ABD’de enflasyonun kontrol altına alınmasında daha fazla çaba gerektiğine işaret edebileceğini belirtiyor. Ayrıca, fiyat artışlarının sektörler arası farklılıklar göstermekle birlikte özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenmiş olabileceği ifade ediliyor.

Romanya'da ÜFE yıllık bazda %0,37 düştü

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan alınan verilere göre, fiyat baskılarının önümüzdeki aylarda da sürebileceği öngörülüyor. Analistler, Federal Rezerv'in bu duruma bağlı olarak para politikasını gözden geçirme ihtimali üzerinde duruyor.