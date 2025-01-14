Hollanda'da enflasyon tırmanışta

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranı Aralık 2024’te %4,1’e yükseldi. Bu oran, Kasım ayındaki %4 seviyesini aştı ve Temmuz 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon oranı oldu. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları Kasım’daki %2,5’lik artıştan sonra %3’e yükselirken, ulaşım sektöründe fiyatlar %1,5’ten %2,2’ye çıktı. Ayrıca, alkol ve tütün fiyatları %21,7’ye çıkarak önemli bir artış gösterdi.

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KONUT VE SAĞLIK HARCAMALARINDA DÜŞÜŞ

Bazı harcama gruplarında ise fiyat artış hızının yavaşladığı gözlendi. Konut ve hizmetlerdeki maliyet artışı %4,5’ten %4,4’e gerilerken, sağlık harcamalarında artış %6,4’ten %4,9’a düştü. Eğlence ve kültür (%2,6), restoran ve oteller (%5,5) ile diğer mal ve hizmetler (%6) gibi alanlarda da fiyat artışları daha sınırlı kaldı.

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AYLIK VE YILLIK GÖRÜNÜM

Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %0,1 artarak Kasım ayındaki %0,6’lık düşüşün ardından toparlandı. 2024 yılının tamamında ise yıllık enflasyon oranı %3,3 olarak kaydedildi. Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırmalarda kullanılan uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksi (HCPI) de yıllık bazda %3,9 artış gösterdi. Bu oran, Kasım ayındaki %3,8’lik seviyenin hafif üzerine çıktı.