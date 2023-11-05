ABD’de ülke tarihinin en büyük "Filistin’e destek" gösterisi

ABD’nin başkenti Washington D.C’de, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD”nin İsrail’e yardımlarını durdurmak amacıyla ülke tarihinin en büyük “Filistin’e destek" gösterisi düzenlendi.

KAYNAK: AA
ABD’de ülke tarihinin en büyük "Filistin’e destek" gösterisi

“Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin” adı altında organize edilen gösteriye 450’den fazla sivil toplum örgütü destek verdi.

Beyaz Saray ve Kongre’nin yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'nda yerel saat ile 14.00’te başlayan gösteriye ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin’e destek pankartları ile şehir dışından gelenler de dahil yüz binlerce gösterici katıldı.

Protestoyu organize eden kuruluşlardan ANSWER Koalisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gösteriye 300 binden fazla kişinin katıldığını ve gösterinin, “Washington DC'de ABD tarihindeki en büyük Filistin yanlısı miting” olduğunu yazdı.

Barış yanlısı Yahudi grupların da dahil olduğu gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze’de hemen ateşkes çağrısı yapılırken, Joe Biden yönetiminden İsrail’e yönelik ABD yardımlarının durdurulması talep edildi.

Konuşmalardan sonra göstericiler Beyaz Saray’a doğru yürüyüşe geçti.

Protesto boyunca polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

ABD'NİN DİĞER ŞEHİRLERİNDE DE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ YAPILDI

Başkent Washington DC dışında, New York, Los Angeles, Detroit ve Seattle başta olmak üzere ABD’nin diğer şehirlerinde de Filistin’e destek gösterileri yapıldı.

Manhattan Herald Meydanı’nda toplanan 1000’den fazla Filistin yanlısı gösterici, bir süre trafiği engelleyerek Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Daha sonra polisin yoğun güvenlik önlemi altında protestocular Birleşmiş Milletler binasına doğru yürüyüşe geçti.

Burada atılan sloganlardan sonra göstericiler olaysız şekilde dağıldı.

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hamburg Havalimanı'nda silahlı şahıs çocuğunu rehin aldı Dünya
Hamburg Havalimanı'nda silahlı şahıs çocuğunu rehin aldı
Dilan ve Engin Polat tutuklandı. Kararın ardından “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdı Gündem
Dilan ve Engin Polat tutuklandı. Kararın ardından “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdı
THY uçağı Hannover Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı Gündem
THY uçağı Hannover Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik: Atatürk'ün emanetini onurla taşıdım Gündem
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik: Atatürk'ün emanetini onurla taşıdım
Son Dakika... Özgür Özel CHP’nin 8. genel başkanı oldu Gündem
Son Dakika... Özgür Özel CHP’nin 8. genel başkanı oldu
Balıkesir'de orman yangını Yaşam
Balıkesir'de orman yangını