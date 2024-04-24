ABD’de üniversitelerde Gazze’ye destek gösterileri sürüyor

Filistin'e destek veren öğrenciler, üniversite yönetimini İsrail'e bağlı şirketlerle ilişkilerini kesmeye çağırırken, kalıcı bir ateşkes talep ediyor. Mezuniyet töreninin planlandığı Alumni Park'a çadır kuran öğrenciler, "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla USC Rektörü Carol Folt'u hedef alarak "Carol, Carol, soykırımı destekleyemezsin, saklanamazsın!" sloganları attı.

Polis tarafından çadırların kaldırılması istenince, öğrencilerle polis arasında çatışma yaşandı. Olaylarda kaç öğrencinin gözaltına alındığı henüz belirsizliğini koruyor.

New York Üniversitesi (NYU), Yale Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi (USC) gibi kurumların yanı sıra California Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi'nde de İsrail'e karşı gösteriler düzenlendiği bildirildi.