ABD'de dinmek bilmeyen üniversite olaylarının iç yüzü

Amerika üniversiteleri kendilerini tanıyamaz vaziyette. Columbia Üniversitesi'nde rektörlük öğrencilerden protestolara son vermelerini istiyor. Öğrenciler ise bu tepkilere karşı daha sert bir şekilde karşılık veriyor, kalabalık daha da artıyor. İşin kötü tarafı Columbia Üniversitesi'nde polisin pek çok öğrenciyi tutuklamış olması ve yönetimin de öğrencilere karşı sert bir pozisyon alması. Bu durum diğer üniversitelerdeki gösterileri de ateşliyor.

Filistin protestosu İsrail'i protesto olarak başlayan gösteriler şu anda ifade hürriyetini koruma gösterilerine doğru yönelmiş durumda. Öğrenciler sadece Filistin ve Gazzeliler için değil, aynı zamanda Amerikan üniversitelerinde akademik hürriyet ve akademik özerklik için de gösteri yapıyorlar.