ABD'de dinmek bilmeyen üniversite olaylarının iç yüzü

Gösteriler bütün üniversitelere yayılıyor. Sadece Columbia’da değil veya New York’taki üniversitelerde değil aynı zamanda Yale Üniversitesi'nde de kamplar kuruldu, çadırlar kuruldu, protesto masaları açıldı, duvarlara ilanlar asıldı. MIT'de ise ise öğrenciler üniversitelerini protesto ediyor. Sadece İsrail ve ABD'yi değil ve diyorlar ki “MIT bu suçun ortağı oldu”. Neden? Çünkü MIT verdiği destekle, projelerle, orada insan haklarını ihlal eden firmalara ve politikacılara destek verdi. Bu destek kesilsin istiyorlar. Üniversitelerinin Gazze'de süre giden insan hakları ihlallerini kınamasın bekliyorlar. MIT yönetimi ise öğrencileri uyarıyor. Bunların çoğu son derece sevimsiz uyarılar.
Olaylar kısa bir süre önce doğu kıyısından batıya sıçradı. Doğuda, Kuzey Kaliforniya'da oldukça prestijli Stanford Üniversitesi'nin yüzlerce öğrencisi de dersleri boykot etmeye ve bir çeşit grev benzeri eylemler, gösteriler yapmaya başladılar. California Üniversitesi'nde de öğrenciler Filistin'in özgür olması gerektiğini ve İsrail'in insan hakları ihlallerinin protesto edilmesi kınanması gerektiğini söylüyorlar.