Gazze'deki toplu mezarlardan çıkan ceset sayısı 392'ye yükseldi

Han Yunus şehrinde bulunan Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, yaptığı basın toplantısında Nasır Hastanesi’nde bulunan toplu mezarlardaki arama çalışmalarında 58 cansız bedenin daha bulunduğunu duyurdu.

392 CESEDİN BULUNDU, 3 TOPLU MEZAR TESPİT EDİLDİ

Ebu Süleyman yaptığı açıklamada,Nasır Hastanesi’nde 392 cesedin bulunduğunu 3 toplu mezarın da tespit edildiğini söyledi. Bazı cesetlerin işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulunduğunu söyleyen Süleyman, bazı cesetlerin ise canlı canlı gömüldüğünü düşündüklerini söyledi.

Arama çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Ebu Süleyman, Arama çalışmalarında çocuk cesetlerine rastladıklarını, hastanedeki toplu mezarlarda çocuk cesetlerinin bulunma sebebini henüz bilmediklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan savaş hala devam ederken, İsrail, Filistinli vatandaşları öldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildiğini duyurmuştu. İsrail’in çekilmesi sonrası bölgeye giden Filistinliler, Han Yunus kentinde yaşayan birçok Filistinli vatandaşın öldürüldüğünü açıklamıştı.