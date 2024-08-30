ABD'de veriler revize edildi. Tüketici güveni yükseliyor

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin ekonomik eğilimlerine dayanarak hazırladığı endeksin Ağustos ayı nihai verilerini paylaştı.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre 1,5 puanlık bir artış göstererek 67,9 seviyesine ulaştı. Bu veri, daha önce açıklanan 67,8'lik öncü veriden hafif bir yukarı revize ile güncellenmiş oldu. Temmuz ayında bu endeks 66,4 seviyesindeydi.

Ağustos ayında mevcut ekonomik koşullara ilişkin endeks ise, bir önceki aya göre 1,4 puanlık bir düşüşle 61,3 seviyesine geriledi. Ancak tüketicilerin uzun vadeli beklentilerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi aynı dönemde 3,3 puanlık bir artışla 72,1 seviyesine çıktı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e gerileyerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3'te sabit kaldı.

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, temmuz ayında yapılan anketlerde tüketicilerin yüzde 51'inin Donald Trump'ın, yüzde 37'sinin ise Joe Biden'ın seçimi kazanmasını beklediğini hatırlattı. Ağustos ayında ise bu beklentilerin tersine döndüğünü belirten Hsu, Trump'ın kazanmasını bekleyenlerin oranının yüzde 36'ya düştüğünü, başkan adayı Kamala Harris'in kazanmasını bekleyenlerin oranının ise yüzde 54'e yükseldiğini ifade etti. Hsu, yaklaşan ABD başkanlık seçimleriyle birlikte hem ekonomik hem de seçim beklentilerinin değişebileceğine dikkat çekti.

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