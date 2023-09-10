ABD'deki 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybetmişlerdi. Tam 22 yıl sonra tespit edildiler

ABD'de 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarında, hayatını kaybeden 2 kişinin daha kimlik tespiti yapıldı. SKY News'in haberine göre New York şehri yetkilileri, ülke tarihinin en büyük terör saldırısının 22. yıl dönümünden iki gün önce, kimliği tespit edilen 2 kişinin bedeninden kalanlar ailelerine teslim etti.

Şimdiye kadar saldırıda hayatını kaybeden 1649 kişinin kimlik tespiti, DNA testleriyle gerçekleştirildi.

1000'den fazla kimliği belirlenemeyen insan var

Öte yandan saldırıda ölen ve henüz kimliği belirlenemeyen 1000'den fazla kurbanın bulunduğu ve kalıntılarının Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nde saklandığı kaydediliyor.

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları ve mağdurlar tarafından açılan davaların çoğu hala sonuçlanmazken, saldırılarla ilgili merak edilen birçok konu da cevap bekliyor.

11 EYLÜL SALDIRILARI

11 Eylül 2001 Salı günü, saldırganlar Amerikan yolcu uçaklarını kaçırmış ve New York'taki iki gökdelene çarparak binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Saldırılarda, 2 bin 977 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.