ABD’deki dev ‘yalan haber davasında karar çıktı. ABD’li medya devi 787 milyon dolar tazminat ödeyecek

Editör: Serkan Talan

ABD’nin eski Başkanı ve 2020’deki seçimde Joe Biden’ın karşısında aday olan Trump’ın aleyhine oyların değiştirildiğini iddia eden FOX News’a ay makinalarını yapan şirket Dominion Voting Systems dava açmıştı.

Dalaware eyaletinde açılan dava dosyasında, Dominion Voting Systems Inc. isimli oy kullanma sistemleri üreticisi firmanın, seçim sonuçlarıyla ilgili sahtekarlık yaptığı ve "yalan olduğunu bildiği halde, haber değeri olduğu için yanlış bilgileri yayınladığı" iddiasıyla Fox News'ten 1,6 milyar dolar tazminat istediği belirtilmişti.

Davanın bugün görülen duruşmasında açılış konuşmalarının yapılması sonrası verilen arada taraflar uzun bir görüşme yaptı. 3 saat süren görüşmeler sonucunda FOX News 787 milyon 500 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Mahkeme başkanı duruşmanın yeniden başlaması sonrası jüri üyelerine tarafların anlaştığını bildirerek davayı sonuçlandırdı.

FOX’UN SAHİBİ “BAZI YORUMCULARIMIZ BUNU DESTEKLİYORDU” DEMİŞTİ

Fox Corp. Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch 28 Şubat'ta, Fox News yorumcularının Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı yönündeki yanlış iddiasını "desteklediğini" kabul etmişti.

Dominion Voting Systems Inc. tarafından açılan 1,6 milyar dolarlık davada yemin altında sorgulanan Murdoch, "Bazı yorumcularımız bunu destekliyordu." ifadesini kullanmıştı.

“DAHA KÖTÜSÜ GELEBİLİR”

FOX News’un ödediği dev tazminatın daha da kötüsünün gelebileceği öğrenildi. Çünkü bir şirket daha ABD’li dev medya kuruluşuna aynı gerekçe ile dava açmıştı.

ABD’li bir başka şirket Smartmatic, FOX aleyhine hakaret gerekçesiyle 2,7 milyar dolarlık tazminat davası açtı. ABD’li şirket henüz duruşma aşamasına gelmeyen dava dosyasını güçlendirmek için Dominion davasındaki kanıtları inceledi. Yeni davada Fox News’un yaklaşımı merakla beklenirken bir kez daha dev tazminat ödemesi gündeme geldi.