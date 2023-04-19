ABD’deki dev ‘yalan haber davasında karar çıktı. ABD’li medya devi 787 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD’deki büyük yalan haber davası sonuçlandı. 2020’deki başkanlık seçiminde yalan haber yapan dev yayın kuruluşu FOX News 787 milyon 500 bin dolar tazminat ödeyecek.

ABD’deki dev ‘yalan haber davasında karar çıktı. ABD’li medya devi 787 milyon dolar tazminat ödeyecek

Editör: Serkan Talan

ABD’nin eski Başkanı ve 2020’deki seçimde Joe Biden’ın karşısında aday olan Trump’ın aleyhine oyların değiştirildiğini iddia eden FOX News’a ay makinalarını yapan şirket Dominion Voting Systems dava açmıştı.

Dalaware eyaletinde açılan dava dosyasında, Dominion Voting Systems Inc. isimli oy kullanma sistemleri üreticisi firmanın, seçim sonuçlarıyla ilgili sahtekarlık yaptığı ve "yalan olduğunu bildiği halde, haber değeri olduğu için yanlış bilgileri yayınladığı" iddiasıyla Fox News'ten 1,6 milyar dolar tazminat istediği belirtilmişti.

Davanın bugün görülen duruşmasında açılış konuşmalarının yapılması sonrası verilen arada taraflar uzun bir görüşme yaptı. 3 saat süren görüşmeler sonucunda FOX News 787 milyon 500 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Mahkeme başkanı duruşmanın yeniden başlaması sonrası jüri üyelerine tarafların anlaştığını bildirerek davayı sonuçlandırdı.

FOX’UN SAHİBİ “BAZI YORUMCULARIMIZ BUNU DESTEKLİYORDU” DEMİŞTİ

Fox Corp. Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch 28 Şubat'ta, Fox News yorumcularının Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı yönündeki yanlış iddiasını "desteklediğini" kabul etmişti.

Dominion Voting Systems Inc. tarafından açılan 1,6 milyar dolarlık davada yemin altında sorgulanan Murdoch, "Bazı yorumcularımız bunu destekliyordu." ifadesini kullanmıştı.

“DAHA KÖTÜSÜ GELEBİLİR”

FOX News’un ödediği dev tazminatın daha da kötüsünün gelebileceği öğrenildi. Çünkü bir şirket daha ABD’li dev medya kuruluşuna aynı gerekçe ile dava açmıştı.

ABD’li bir başka şirket Smartmatic, FOX aleyhine hakaret gerekçesiyle 2,7 milyar dolarlık tazminat davası açtı. ABD’li şirket henüz duruşma aşamasına gelmeyen dava dosyasını güçlendirmek için Dominion davasındaki kanıtları inceledi. Yeni davada Fox News’un yaklaşımı merakla beklenirken bir kez daha dev tazminat ödemesi gündeme geldi.

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı