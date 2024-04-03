ABD'deki Müslümanlar, Biden'ın iftar programını protesto etti

İsrail’e verdiği destekle uluslararası kamuoyundan tepkisini alan ABD’ye bir tepki de ülkede yaşamını sürdüren Müslümanlardan geldi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın salı akşamı düzenleyeceği iftar programına katılmayı kabul etmeyen pek çok Müslüman grup liderinin Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Parkı'nda "Gazze'de ateşkes için alternatif iftar" programı yapacağını aktardı.

Biden yönetiminin Gazze politikasının iflas ettiği vurgulanan açıklamada, ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımların Gazze'deki katliamları kolaylaştırdığı belirtildi. Düzenlenecek alternatif iftar programında “acil ve kalıcı” ateşkes çağrısında bulunulacağı aktarıldı.