ABD'den 8 Türk şirketine yaptırım kararı

ABD Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına destek verdikleri iddia ettiği dört yüzden fazla kişi ve şirketlere yönelik yaptırım kararı geldi. Listede Türk vatandaşlığına sahip bir isim ve Türkiye merkezli şirketler de var

ABD Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamada Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Biden'ın Rusya'nın askeri-endüstriyel temelli tedarik zincirlerini ve ödeme kanallarını bozmak için verdiği taahhütleri uygulamaya devam ettiğini söyledi. .

AÇIKLAMADA YAPTIRIM NEDENLERİ DUYURULDU

ABD Maliye Bakanlığı yaptırım nedenlerini dört başlıkla açıkladı.Lİstenin ilk sırasında 'yaptırımlardan kaçınma, yaptırımları ihlal etme ve yaptırımları geri çekme' yer aldı. Listede sıralama “Rusya’nın teknolojik üssü”, “Rusya’nın stratejik metal ve madencilik sektörünün sınırlandırılması” ve “Rus finansal teknolojisi” başlıklarıyla devam etti.

Bakanlık, Çin,İsviçre,Türkiye ve Birlekşik Arap Emirlikleri'nden olmak üzere kişilerin bulunduğu açıklandı. Listenin ilk sırasında İtalyan vatandaşı Giulio Sfoglietti yer aldı.

ASKERİ TEÇHİZATTA AĞ OLUŞTURULDU

Bakanlık açıklamasındaki Türkiye bağlantılı kişi ve kuruluşlardan ilki, İtalyan vatandaşı Giulio Sfoglietti. Açıklamaya göre Sfoglietti, “Rus ordusu için Afrika, Asya, Kafkaslar, Orta Asya ve İran’daki potansiyel tedarikçilerden 150 milyon dolardan fazla değerde askeri teçhizat, mühimmat ve silah edinmek için Türkiye’den bir kolaylaştırıcının da yer aldığı bir tedarik ağının parçası oldu" denildi

ABD Maliye Bakanlığı, Giullio Sfoglietti'nin bağlantılı olduğu Türk sahipli Türk şirketinin ismini de açıkladı. Bakanlık, Taha Savunma ile İtalyan Sfoglietti'nin silah tedariğinde ortak çalışıtığını öne sürdü.

YÜKSEK ÖNCELİKLİ MALLAR

Bakanlık açıklamasında yaptırım listesinde Rusya merkezli bir şirketin kurduğu ağla ilgili ifadeler de kullanıldı. ABD’nin geçmişte yaptırım listesine aldığı Rusya merkezli Promtekh şirketinin, Türkiye, Fransa ve Hong Kong’da bulunan şirketler üzerinden bir ağ oluşturduğunu öre sürüldü. Şirket ağının, Promtekh iştiraklerine yüksek öncelikli mallar gönderdiğini duyuruldu.

Bakanlık, Türkiye merkezli Enütek Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Promtekh’in iştiraklerinden birinin kardeş şirketi olan Fransa merkezli Industrial Technologies Group France tarafından Aralık 2022’de kurulduğunu kaydetti.

YAPTIRIM LİSTESİ ABD RESMİ GAZETESİNDE YER ALDI

Yaptırım listesine alınan kuruluşlardan 63’ü Rusya’da, 42’si Çin’de ve 8’i Türkiye’de bulunuyor.

Belgedeki listede, Türkiye’de bulunan şirketlerden birinin ismi açıkça ifade edilmedi, “Address 01” belirtildi.

Listede Türkiye’den şirketler şöyle sıralandı:

“Address 01, All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti, ASR Trans Lojistik Ve Dis Tic Ltd Sti, Biopharmist Medikal Urunler Dis Ticaret LTD STI, BRK Uluslararasi Nakliyat Tic. Ltd. Sti, BuyBest Electronic, Confienza Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi ve Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi.”