ABD'den Başkan Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiği bildirildi. Maduro'nun ABD narkotik yasalarını ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının, Venezuela Devlet Başkanı'nın tutuklanması veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler karşılığında Narkotik Ödül Programı (NRP) kapsamında daha önce 25 milyon dolar olan ödül teklifini 50 milyon dolara kadar yükselttiği aktarıldı.

Açıklamada, Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles'in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı'nın 25 Temmuz'da "Cartel de Los Soles'i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladığı ifade edildi.

ABD'nin Maduro'yu 2024 seçimlerinin galibi olarak tanımadığı ve kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul etmediği belirtilen açıklamada, devlet memurları ile çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedildi.