﻿ABD'den Gorbaçov için taziye mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, Gorbaçov'un ölümünden dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, "Açıklık politikası dışındaki hiçbir kelime Gorbaçov'u daha iyi tanımlayamaz. Bu kelime, açıklığıyla insanlık tarihinin akışını değiştiren bir insana uygundur. " ifadesini kullandı.

Gorbaçov'un hem zaferlerini hem de yenilgilerini açıklıkla dile getiren bir lider olduğunu belirten Blinken, "Muhalif görüşlere bir alan açtı ve yıllarını sürgünde ya da hapishanede harcamış muhalifleri serbest bıraktı. Ayrıca ABD gibi düşman ülkeler de dahil diğer ülkelerle çalışmaya açıktı." ifadesini kullandı.

Blinken, Soğuk Savaş'ın bitirilmesi, Berlin Duvarı'nın yıkılması, ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında nükleer silahlara yönelik ilk anlaşmanın imzalanması gibi adımların Gorbaçov'un kararlılığı olmadan atılamayacağına işaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden da Gorbaçov'un vefatına ilişkin bir açıklama yayımlamış ve kendisinden övgüyle bahsetmişti.

- Gorbaçov kimdir?

Eski Sovyet lideri ağır ve uzun bir hastalık sürecinden sonra dün gece Moskova'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

1985’ten 1991’e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterliğini yürüten Gorbaçov, perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla Soğuk Savaşı bitirmiş fakat reformlar sonucu partisinin ülkedeki siyasi üstünlüğü de sona ermişti.

1990’da yapılan devlet başkanlığı reformunun ardından SSCB Devlet Başkanı seçilen Gorbaçov, 1990’dan 1991’e kadar bu görevi yürütmüştü.

Gorbaçov’un 25 Aralık 1991’de görevi bırakmasıyla SSCB resmen dağılmıştı.