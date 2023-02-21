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ABD'den Hatay merkezli depremle ilgili destek mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirterek, ABD'nin bu kapsamda desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 02:48
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ABD'den Hatay merkezli depremle ilgili destek mesajı

ABD'den Hatay merkezli depremle ilgili destek mesajı
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Sullivan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'de zaten harap olan bölgeleri etkileyen deprem haberleri dolayısıyla derinden kaygı duyduk" dedi.

Sullivan, depremler dolayısıyla ABD'nin tam desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremler, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedilmişti. (AA)

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