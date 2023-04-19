ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine düzenlenen saldırının 40'ıncı yılında o saldırıda kritik rol oynayan Hizbullah lideri İbrahim Akil'in başına 7 milyon dolar ödül koydu.

ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının Adalet İçin Ödül Programı, bugün Lübnan'ın Beyrut kentindeki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırının 40'ıncı yıl dönümünde, Hizbullah'ın kilit lideri İbrahim Akil'in tespiti, yerinin belirlenmesi, yakalanması ve/veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi sağlayanlara 7 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tahsin kod adıyla da bilinen İbrahim Akil'in, Hizbullah'ın en yüksek askeri birimi olan Cihat Konseyi'nde görev yaptığı ifade edildi.

Akil'in 18 Nisan 1983'te ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine düzenlenen ve 63 kişinin ölümüne neden olan saldırı ile 23 Ekim 1983'te düzenlenen ve 241 ABD askeri ile 58 Fransız askerinin ölümüne neden olan ABD Deniz Kuvvetleri karargahına yönelik saldırının sorumlusu olan Hizbullah'a bağlı "İslami Cihad Örgütü"nün önde gelen üyelerinden biri olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu Hizbullah liderinin 1980'lerde, Amerikan ve Alman rehinelerin kaçırılmasında da rol oynadığı bilgisine yer verildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 21 Temmuz 2015'te Akil'i, Özel Yaptırımlara Tabi Kişiler Listesi'ne almıştı.

Daha sonra, 10 Eylül 2019 tarihinde, ABD Dışişleri Bakanlığı, Akil'i, Özel Küresel Terörist Listesi'ne eklemişti. (AA)​​​​​​

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