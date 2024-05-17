Fatih Terim 'Son isteğim' diyerek açıkladı

Sabah saatlerinde ayrılık haberinin ardıdan tesislere gelen Terim takımı toplayarak bir veda konuşması yaptı.

Tüm Panathinaikos oyuncularının hazır bulunduğu toplantıda Fatih Terim, sezon sonu için Yeşil Beyazlılara başarılar diledi.

Yunan medyasında "Türk teknik adam en iyi sonuçları alamamış olabilir ama Koropi'den bir beyefendi gibi ayrıldı" yorumu yapıldı.

Terim'in veda konuşması sırasında herkese ekibin ilerlemesini takip edeceğini vurguladığı ifade edildi.

Terim eski öğrencilerinden ARIS'e karşı Yunan Kupası'nı kazanmasını istedi.