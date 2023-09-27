ABD’den Türk şirketlerine iki yaptırım kararı

DW Türkçe'nin haberine göre; yaptırımlar, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşını engelleme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Rusya’ya yaptırımları delmekle suçlananlar

ABD Maliye Bakanlığı, 14 Eylül’de yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında kullandığı malzemeleri sevk etmekle suçladığı Türkiye merkezli beş şirket ve bir kişiye yaptırım kararı aldığını duyurdu. Yaptırım listesine alınanlar arasında Margiana İnşaat Dış Ticaret, Demirci Bilişim Ticaret Sanayi, Denkar Gemi İnşaat, CTL Limited, ID Ship Agency ve bu şirketin sahibi İlker Doğruyol bulunuyor.

İran’ın İHA programına katkı sağlayanlar

ABD Maliye Bakanlığı, 27 Eylül’de yaptığı başka bir açıklamada ise, İran’ın insansız hava aracı (İHA) programına katkı sağladıkları gerekçesiyle aralarında Türkiye’den de iki şirketin bulunduğu beş ülkeden beş şirket ve iki kişiye daha yaptırım uygulanacağını bildirdi. Yaptırım kararına dahil edilen Türk şirketleri Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Anka Port İç ve Dış Ticaret İnşaat Lojistik Sanayi Limited Şirketi oldu.

Yaptırımların etkisi

ABD’nin yaptırım kararları, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkileri zorlaştırabilir. ABD’nin yaptırımlarına tabi olan şirket ve kişilerin ABD’deki varlıkları donduruluyor ve uluslararası para transferi yapmaları engelleniyor. Ayrıca ABD’li kişi ve kuruluşların da bu şirket ve kişilerle iş yapması yasaklanıyor.