ABD'den Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyeliği ve Türkiye'ye F-16 uçaklarının satış sürecini değerlendirdi.

İsveç'le ilgili tasarının TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Miller, Genel Kurul’da da tasarının geçip imzalanmasını beklediklerini dile getirdi.

Miller, yönetim olarak F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya üyeliğini birbirine bağlı konular olarak görmediklerini söyledi.

F-16'lar da dahil iki ülkeyle ilgili konular üzerinde hassas şekilde çalıştıklarını vurgulayan ABD'li Sözcü, Kongre’de bu konuda bazı sorunların olduğunu kaydetti.

Miller, F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirimin ne zaman yapılacağı konusunda ise, "Ne zaman ilerlemeye hazır olacağımız hususunda şu anda bir yorum yapmak istemem" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililer, daha önceki açıklamalarında, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklediklerini ve bu durumun NATO'yu daha güçlü kılacağını dile getirmişlerdi.