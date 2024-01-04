ABD'den Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin açıklama

Kaynak: AA
ABD'den Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin açıklama
ABD yönetimi, Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satış sürecine ilişkin hassas şekilde çalıştığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyeliği ve Türkiye'ye F-16 uçaklarının satış sürecini değerlendirdi.

İsveç'le ilgili tasarının TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Miller, Genel Kurul’da da tasarının geçip imzalanmasını beklediklerini dile getirdi.

Miller, yönetim olarak F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya üyeliğini birbirine bağlı konular olarak görmediklerini söyledi.

F-16'lar da dahil iki ülkeyle ilgili konular üzerinde hassas şekilde çalıştıklarını vurgulayan ABD'li Sözcü, Kongre’de bu konuda bazı sorunların olduğunu kaydetti.

Miller, F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirimin ne zaman yapılacağı konusunda ise, "Ne zaman ilerlemeye hazır olacağımız hususunda şu anda bir yorum yapmak istemem" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililer, daha önceki açıklamalarında, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklediklerini ve bu durumun NATO'yu daha güçlü kılacağını dile getirmişlerdi.

Son Haberler
ABD'de 13 yaşındaki çocuk, Tetris’i ‘yenen’ ilk kişi oldu. Sadece 38 dakika sürdü Dünya
ABD'de 13 yaşındaki çocuk, Tetris’i ‘yenen’ ilk kişi oldu. Sadece 38 dakika sürdü
Fed tutanakları yayınlandı: Faiz indiriminde yolun sonu Dünya
Fed tutanakları yayınlandı: Faiz indiriminde yolun sonu
AKP'de ilk adaylar açıklanıyor: Ömer Çelik tarih verdi Gündem
AKP'de ilk adaylar açıklanıyor: Ömer Çelik tarih verdi
Fatih Terim Yunanistan'a damgasını vurdu. Panathinaikos evinde şov yaptı Spor
Fatih Terim Yunanistan'a damgasını vurdu. Panathinaikos evinde şov yaptı
Otomobil demir korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı Yaşam
Otomobil demir korkuluklara ok gibi saplandı: 2 yaralı
2023-2024 Sezonu Hakem ve Gözlemci Ara Seminerinin İlki Gerçekleştirildi Spor
2023-2024 Sezonu Hakem ve Gözlemci Ara Seminerinin İlki Gerçekleştirildi