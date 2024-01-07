İtalyan bakan Avrupa'ya seslendi. 'Avrupa ordusuna ihtiyacımız var'

Kaynak: İHA
İtalyan bakan Avrupa'ya seslendi. 'Avrupa ordusuna ihtiyacımız var'
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani İtalyan basınına konuştu. İtalyan bakan “Eğer dünyada barış gücü olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var” dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani dünyadaki çatışmalarda Avrupa Birliği’nin (AB) rolüne ilişkin İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Tajani, lideri olduğu Forza Italia partisinin savunma alanında daha yakın bir AB işbirliği arzuladığını belirtti.

Avrupa ordusu çağrısında bulunan Tajani, “Eğer dünyada barış gücü olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var. Bu da etkili bir Avrupa dış politikasına sahip olmak için temel bir ön şarttır” ifadelerini kullandı

Rusya, Hindistan, Çin, ABD gibi güçlü devletlerin bulunduğunu ve Orta Doğu’dan Hint-Pasifik bölgesine kadar krizlerin yaşandığını belirten Tajani, “AB vatandaşları sadece halihazırda var olan bir şeyle, yani Avrupa Birliği ile korunabilir” dedi.

İtalyan Bakan Tajani bunu yanı sıra, 27 üyeli AB’nin liderlik yapısını düzene sokması ve mevcut Avrupa Konseyi Başkanı ile Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan oluşan yapının yerine tek bir başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa savunma işbirliği, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yaklaşık 2 yıl önce başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından siyasi gündemin üst sıralarına taşındı. Ancak AB ülkesi Finlandiya’nın geçtiğimiz yıl NATO ittifakına katılması ve İsveç’in de üyelik yolunda ilerlemesi, odağı daha çok NATO’nun genişleme çabalarına çevirdi.

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