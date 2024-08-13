ABD'den Türkiye'ye 'İran'ı ikna edin' çağrısı

Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin öldürülmesi, Ortadoğu'daki gerilimleri artırırken, İran ve müttefiklerinin bölgedeki saldırılar düzenlemesi beklendiği ortaya çıktı. İran destekli Hamas'ın lideri İsmail Haniye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikaste uğrayınca İran, İsrail'e misilleme tehdidinde bulundu ve suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu, ancak İsrail sorumluluğu kabul etmedi.

TÜRKİYE'DEN İRAN'DAKİ GERİLİMİN AZALMASI KONUSUNDA YARDIM İSTEDİLER

Flake, Türkiye Büyükelçiliği görevine son vermeden önce İstanbul'da gazetecilerle yaptığı toplantıda, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkeler arasında Türkiye de var" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türk muhataplarının gerilimi azaltma konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

TÜRKİYE LOJİSTİK ÖNEME SAHİP

Son yıllarda ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri alması ve ABD'nin Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG ile olan ittifakı gibi sorunlarla sarsıldı. Ancak Flake, iki ülkenin ilişkilerinin "uzun zamandır olduğundan daha iyi bir noktada" olduğunu ifade etti. Ağustos ayı başında Ankara'da gerçekleşen büyük çaplı esir takasıyla Türkiye'nin üstlendiği rolü vurguladı ve Türkiye'nin bu süreçte lojistik açıdan önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Flake, Gazze'deki durumun "çok zor" olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail karşıtı söylemlerinin Türkiye'nin arabulucu rolünü zorlaştırdığını söyledi. ABD'nin, Türkiye'den Rusya'ya askeri bağlantılı donanım gönderimi konusunda endişelerini dile getirmeye devam ettiğini ve Ankara'nın ihracatı önlemeye yönelik iş birliğini artırması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Rusya'nın savaş kabiliyetini azaltma hedefinde daha iyi bir iş birliği sağlamak istediğini belirtti.