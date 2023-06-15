ABD'den Twitter'a "telif hakkı" davası

BBC'nin haberine göre, müzik yayıncılarını temsil eden Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NMPA), 250 milyon dolardan fazla tazminat talebinde bulunduğunu duyurdu.

NMPA’nın açıklamalarına göre, yaklaşık 1700 şarkının telif hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan davada NMPA, Twitter'ın kar amacıyla "ihlale izin verdiğini ve teşvik ettiğini" iddia edildi.

NMPA Başkanı David Israelite yaptığı açıklamada, "Twitter, milyonlarca şarkıyı lisanslamayı reddeden tek büyük sosyal medya platformu" ifadelerini kullandı.

Telif haklarını ihlal eden sosyal medya platformunun, lisanslar için ödeme yapan TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi rakipleri karşısında "haksız avantaj" sağladığını duyurdu.

Twitter'ın Ekim 2022'de el değiştirerek Elon Musk'a satılmasının ardından, telif haklarının ihlalinde olumlu gelişme yaşanmadığı belirtildi.

NMPA, aralarında Sony Music Publishing, BMG Rights Management ve Universal Music Publishing Group'un da olduğu 17 müzik yayıncısını temsil ediyor.

(Kaynak: AA)