ABD'den Twitter'a "telif hakkı" davası

ABD'deki 17 müzik yayıncısı şarkılarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Twitter'a dava açtı.

ABD'den Twitter'a "telif hakkı" davası

BBC'nin haberine göre, müzik yayıncılarını temsil eden Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NMPA), 250 milyon dolardan fazla tazminat talebinde bulunduğunu duyurdu.

NMPA’nın açıklamalarına göre, yaklaşık 1700 şarkının telif hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan davada NMPA, Twitter'ın kar amacıyla "ihlale izin verdiğini ve teşvik ettiğini" iddia edildi.

NMPA Başkanı David Israelite yaptığı açıklamada, "Twitter, milyonlarca şarkıyı lisanslamayı reddeden tek büyük sosyal medya platformu" ifadelerini kullandı.

Telif haklarını ihlal eden sosyal medya platformunun, lisanslar için ödeme yapan TikTok, Facebook, Instagram, YouTube ve Snapchat gibi rakipleri karşısında "haksız avantaj" sağladığını duyurdu.

Twitter'ın Ekim 2022'de el değiştirerek Elon Musk'a satılmasının ardından, telif haklarının ihlalinde olumlu gelişme yaşanmadığı belirtildi.

NMPA, aralarında Sony Music Publishing, BMG Rights Management ve Universal Music Publishing Group'un da olduğu 17 müzik yayıncısını temsil ediyor.

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Haziran'da dolu yağdı her yer beyaza büründü Güncel
Haziran'da dolu yağdı her yer beyaza büründü
Trabzonspor kadın komisyonu kurdu Spor
Trabzonspor kadın komisyonu kurdu
Bildiri yayımlayan Tuncay Mollaveisoğlu Cumhuriyet'in künyesinden çıkarıldı. Mollaveyisoğlu'ndan açıklama geldi Güncel
Bildiri yayımlayan Tuncay Mollaveisoğlu Cumhuriyet'in künyesinden çıkarıldı. Mollaveyisoğlu'ndan açıklama geldi
Devrim Özkan bikinisiyle güneş banyosu yaptı Magazin
Devrim Özkan bikinisiyle güneş banyosu yaptı
Ukrayna'dan kamikazeli taarruz saldırısı Dünya
Ukrayna'dan kamikazeli taarruz saldırısı
TÜİK açıkladı. Hem Türklere hem de yabancılara konut satışı düştü Ekonomi
TÜİK açıkladı. Hem Türklere hem de yabancılara konut satışı düştü
Avustralya yeni Rus büyükelçiliğinin inşasını engelledi Dünya
Avustralya yeni Rus büyükelçiliğinin inşasını engelledi