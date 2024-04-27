'Arkadaşlarımız Tayyip Erdoğan'a sahte anketler götürdü' AKP'li Metin Külünk'ten seçim sonrası itiraf

AKP’li Metin Külünk, Fatih Altaylı’nın konuğu oldu. Altaylı’ya önemli açıklamalarda bulunan Külünk, ortaya çarpıcı bir iddia attı.

Külünk, partiden bazı isimlerin yerel seçimlerde kendi istedikleri isimleri aday çıkarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne sahte anketler götürdüğünü iddia etti.

"BAS BAS BAĞIRDIM CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNÜNE SAHTE ANKETLER GÖTÜRMEYİN DİYE"

Külünk, yaptığı konuşmada, “Bas bas bağırdım sahte anketler götürmeyin sayın cumhurbaşkanımızın önüne. Kendi istedikleri adayları adaylaştırabilmek için Ankara’daki hangi anket şirketleriyse cumhurbaşkanımızın önüne sahte anketler götürdüler. Ben bazı illeri biliyorum söylemim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde toplam yüzde 35,58 oy alarak Türkiye’de 1’nci parti olma ünvanını 22 yıl sonra CHP’ye bırakan AKP’de, aday olarak gösterilen belediye başkan adayları büyük tartışma yaratmıştı.

Bazı kesimler, AKP’den çıkan belediye başkan adaylarını yetersiz buldu. Ve AKP’nin seçimi kaybetme nedenini bu sebebe bağladı.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

CHP yerel seçimlerde %37.76 oranında oy alarak yaklaşık 22 yıldır Türkiye’de 1’nci parti olan AKP’yi tahtından indirdi.