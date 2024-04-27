Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey
Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe'nin Belçika asıllı forveti Michy Batshuayi, son altı lig maçında beş kez gol sevinci yaşayarak takımının yıldızı oldu.
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey 1

Süper Lig'de son altı maçın beşinde rakip fileleri havalandıran Batshuayi, Kasımpaşa, Pendikspor, Trabzonspor, Karagümrük ve Beşiktaş karşılaşmalarında skora etki etti.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey 2

Yıldız oyuncu Hatayspor ve Adana Demirspor maçlarında ise forma şansı bulamadı.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey 3

Batshuayi'nin gol bulamadığı tek maç Sivasspor ile olan mücadele oldu ve Fenerbahçe bu maçtan iki puan kaybetti.

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73 Dakikada Bir Gol!

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Bu sezon 40 resmi maçta 23 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki Batshuayi, ortalama her 73 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

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Derbide Tarih Yazan Belçikalı!

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Ayrıca, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ağlarına bıraktığı gol (30. dakika) ile derbi tarihinde gol atan ilk Belçikalı futbolcu unvanını elde etti.

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