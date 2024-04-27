Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde görülmemiş şey

Süper Lig'de son altı maçın beşinde rakip fileleri havalandıran Batshuayi, Kasımpaşa, Pendikspor, Trabzonspor, Karagümrük ve Beşiktaş karşılaşmalarında skora etki etti.
Yıldız oyuncu Hatayspor ve Adana Demirspor maçlarında ise forma şansı bulamadı.
Batshuayi'nin gol bulamadığı tek maç Sivasspor ile olan mücadele oldu ve Fenerbahçe bu maçtan iki puan kaybetti.
73 Dakikada Bir Gol!
Bu sezon 40 resmi maçta 23 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki Batshuayi, ortalama her 73 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.
Derbide Tarih Yazan Belçikalı!
Ayrıca, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ağlarına bıraktığı gol (30. dakika) ile derbi tarihinde gol atan ilk Belçikalı futbolcu unvanını elde etti.