ABD'den Yemenle savaş açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'den Yemenle savaş açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Yemenle savaşa girme niyetinin olmadığı belirtildi.

İsrail ile HAMAS arasında savaş devam ederken, Orta Doğu'nun geleceği de merak ediliyor. ABD bölgeye donanmasını gönderirken, Yemen destekli Husiler yüzünden savaşın genişleyebileceği konuşuluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise yaptığı bir açıklamada "Washington, Yemen'le savaşa girmeyi düşünmüyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu konuda ayrıca "Biz halen, Husileri (Yemen Ensarullah) sorumlu kılacak girişimlere yoğunlaştık" şeklinde konuştu.

BM Teşkilatının Sana ziyaretinde bulunan üst düzey bir yetkilisi, Yemen Ensarullah Hareketinin, Yemen'de bulunan ABD ve İngiltere uyruklu personelin "istenmeyen kişiler" sayıldıklarını ilan ettiğini açıkladı.

Aynı kaynak "El Meyadin" Kanalına yaptığı açıklamada "Ensarullah, İngiliz ve Amerikalı personele, onların kontrolü altındaki bölgeleri terketmeleri için 1 ay fırsat tanımış" dedi.

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