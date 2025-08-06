ABD'den yeni vize şartı: 15 bin dolar teminat istenecek

Düzenleme: Kaynak: DHA
ABD'den yeni vize şartı: 15 bin dolar teminat istenecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Zambiya ile Malavi vatandaşlarından vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat alınacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Zambiya ile Malavi vatandaşlarından iş ve turist vizesi başvurularında 15 bin dolara kadar teminat alınacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "20 Ağustos'tan itibaren, ticari ve turistik vizelere başvuran Malavi ile Zambiya vatandaşlarının 15 bin dolara kadar teminat yatırmaları gerekecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada, bu programın vize sürelerinin aşılmasını caydırmayı ve ABD göçmenlik yasalarına bağlılığı pekiştirmeyi amaçladığı kaydedilerek, vize şartlarının tamamının yerine getirip, tanınan süre içinde ülkeyi terk eden başvuru sahiplerine teminat miktarının tamamen geri ödeneceği aktarıldı.

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