AB'de gündem göç ve Ukrayna

AB'ye üye ülkelerin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ele alacak. Ukrayna'ya sağlanacak mali, askeri ve insani desteği değerlendirecek liderler, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesindeki kararlılığa dikkati çekecek.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik hazırlık aşamasındaki 12'nci yaptırım paketinin de müzakere edilmesi, Rusya'dan elmas ithalatının yasaklanmasını öngören söz konusu yaptırım paketine alüminyum ithalatı yasağının da dahil edilmesi gibi konular liderler seviyesinde ele alınacak.

GÖÇ TARTIŞILACAK

Göç konusunu da tartışacak liderler, Birliğin göçmen ile sığınmacı politikasını ve uygulanabilecek mekanizmaları değerlendirecek.

Dış ilişkilere ilişkin konuların da ele alınması beklenen zirvede, Kosova, Karabağ ve Sahel'deki gelişmelerin görüşülmesi öngörülüyor.

AVRO ZİRVESİ'NDE EKONOMİ GÖRÜŞÜLECEK

Avro Zirvesi adlı farklı bir oturuma ise AB liderlerinin yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe de katılacak.

AB liderleri toplantıda uzun vadeli büyümeye yönelik tedbirler kapsamında ekonomi ve maliye politikalarını değerlendirecek.

Zirvenin ilk günkü oturumunda İsrail-Filistin çatışması ile Birliğin bütçesindeki değişiklikler ele alınmıştı.

AB liderleri, ilk gün oturumunun ardından İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de insani durumun endişe verici olduğunu belirterek, insani koridorlar ve çatışmalara aralar verilmesi suretiyle bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunmuştu.

AB yönetimi de İsrail-Filistin çatışmasını sonlandıracak bir barış konferansının "yakında" düzenlenebileceğini, ancak AB'nin bulunacağı böyle bir konferansta Hamas'a bir rol öngörmediklerini açıklamıştı.