AB'de şirket yöneticilerinin en az yüzde 33'ünün kadınlardan oluşması zorunlu kılındı

Buna göre, şirketler, yönetici kadrolarının en az yüzde 33'ünün cinsiyet temsili hakkında yılda 1 kez yetkili makamlara bilgi vermek ve hedefler gerçekleştirilmemişse nasıl ulaşmayı planladıklarını bildirmek zorunda kalacak.

Uygulamayı Haziran 2026'ya kadar hayata geçiremeyen şirketlere para cezaları gibi etkili, caydırıcı ve orantılı cezalar getirilecek.

Yasaya uymayan şirketlerin yönetim kurulları feshedilebilecek.

Öte yandan 250'den az çalışanı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler direktif kapsamı dışında tutuldu.