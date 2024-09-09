AB'de Sisi hareketliliği

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması için yürütülen yoğun çabaları değerlendirdi.

Borrell, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve başkent Kahire’de Cumhurbaşkanı es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Borrell, Gazze ve Mısır'ı etkileyen krizlerin yanı sıra bölgede daha fazla gerilimi önleme gerekliliği üzerinde durduklarını belirtti. Borrell, “AB ve Mısır, ekonomik kalkınmadan bölgesel barışın sağlanmasına kadar her alanda stratejik ortaklardır” dedi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmad Fahmy, görüşmenin Mısır ile AB arasındaki güçlü ilişkileri ele aldığını ve her iki tarafın da ikili iş birliğindeki ilerlemeyi övgüyle değerlendirdiğini ifade etti. Fahmy, “Görüşme sırasında iki taraf, ortak zorluklarla başa çıkmak ve karşılıklı menfaatleri ilerletmek için stratejik ortaklık çerçevesinde, özellikle yatırım, ticaret, enerji, göç ve çevre konularında yeni iş birliği alanlarını keşfetme yönündeki kararlılıklarını teyit ettiler” dedi.

Fahmy, Borrell ve es-Sisi’nin Gazze ve Orta Doğu’daki durumu da ele aldıklarını belirterek, “Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı insani trajediyi sona erdirmek ve bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı teşvik eden iki devletli çözümün uygulanmasını sağlamak amacıyla Mısır ve ortaklarının ateşkes sağlanması ve esir-tutuklu takası için gösterdikleri yoğun çabalar gözden geçirildi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı es-Sisi’nin bölgedeki savaşın devam etme tehlikesine karşı uyarıda bulunduğunu ifade eden Fahmy, “Cumhurbaşkanı, uluslararası toplum ve AB'nin Batı Şeria’daki şiddeti ve tırmanan savaşın bölgesel gerilimleri azaltacak şekilde sona erdirilmesi için bir anlaşmaya varılması yönünde yoğun baskı uygulama sorumluluklarını vurguladı” dedi.

Fahmy, Borrell’in Mısır'ın bölgede oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirterek, “AB’nin Mısır ile sürekli istişarelerde bulunmaya ve bu kritik aşamada bölgesel istikrarı korumaya yönelik çabalarını destekleme isteğini vurguladı. Cumhurbaşkanı es-Sisi de Sayın Borrell’in objektif ve adil tutumunu takdir etti” şeklinde konuştu.