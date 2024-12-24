AB'de Viktor Orban krizi: Macaristan Başbakanı Putin ajanı mı?

Polonya’da Macaristan hükümetinin PiS milletvekili Marcin Romanowski’ye sığınma hakkı tanıması, siyasi arenada büyük bir tartışma başlattı. Polonya 2050 Partisi Başkan Yardımcısı Michał Kobosko, Viktor Orban’ı AB içindeki "Putin’in ajanı" olarak nitelendirerek sert ifadelerde bulundu.

Viktor Orban'dan kan donduran açıklama: Önümüzdeki 3 haftada çok sayıda masum ölecek

"AB'DEKİ DERİN KRİZ"

Kobosko, Polonyalı medya kuruluşu TVN24’e yaptığı açıklamada, Romanowski’ye verilen sığınma kararının eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirtti ve "Bir AB ülkesi, böyle bir siyasi sığınma hakkı tanıdı. Bu, AB’nin içindeki derin krizi açıkça gösteriyor. Viktor Orban, AB’de Putin’in ajanı gibi hareket ediyor," dedi. Kobosko, yalnızca Orban’ın değil, Slovakya Başbakanı’nın da benzer adımlar attığını belirtti.

Avrupa Birliği'nde Orban krizi büyüyor

BİRLİK ÇATIRDIYOR MU?

Kobosko, Macaristan ve Slovakya’nın bu tür adımlarının AB’yi zayıflatmayı amaçlayan bir operasyonun parçası olduğunu savundu. "Bu, AB’yi parçalama çabalarının bir yansıması," diyen Kobosko, Romanowski’nin Macaristan’a kaçışını da eleştirdi. "Eğer suçsuz olduğunu düşünüyorsa neden kaçtı? Bu, hakkındaki suçlamaların gerçekliğini güçlendiriyor," ifadelerini kullandı.

Viktor Orban dünyaya meydan okudu: Netanyahu'ya Macaristan daveti

ORBAN’DAN SAVUNMA

Viktor Orban ise konuyla ilgili açıklamasında, Polonya ile ilişkilerde daha fazla gerilime neden olmak istemediğini söyledi. Orban, "Bu mesele, prosedürlere uygun olarak ele alındı. Karar, belirli aşamalardan geçerek alındı ve bu süreç çok net tanımlanmış durumda," dedi.

Viktor Orban, AB'nin genişletilmesi hakkında konuştu