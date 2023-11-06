AB'den Gazze'ye 25 milyon dolar

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB tarafından 25 milyon Euro daha yardım yapılacağını böylece Gazze’ye yapılan yardımın toplamda 100 milyon Euro’ya ulaşacağını söyledi.

KAYNAK: AA
AB'den Gazze'ye 25 milyon dolar

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Gazze’ye yönelik yardımlarını arttıracağını söyledi. Leyen, İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze’ye AB tarafından 25 milyon Euro daha yardım yapılacağını söyledi.

Leyen, Brüksel’de yaptığı açıklamasında “Böylece, Avrupa Birliği Gazze'deki siviller için toplamda 100 milyon Euro yardımda bulunmuş olacak” dedi. Yardımın direkt insani yardım kuruluşlarına yapılacağını kaydeden Leyen, Gazze’ye daha fazla insani yardım malzemesi taşıyan konvoyun gönderilmesi ve insanı ara sağlanması için İsrail, Mısır ve Birleşmiş Milletlerle işbirliğinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

“İNSANCIL HUKUKA SAYGI GÖSTERİLMESİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, Kızılhaç’ın rehinelere ulaşması karşılığında İsrail Gazze’deki saldırılarını durdurma planı önerdi. Borrell, “İster ateşkes ister ara deyin şiddetin azalması ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesine ihtiyacımız var” dedi.

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