AB’den İsrail'e Refah'taki kara saldırılarını derhal durdurması çağrısı

AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden verilen demeçte, “AB, İsrail’den Refah’ta yürütülen askeri faaliyetleri hemen sona erdirmesini talep ediyor. Bu faaliyetler, Gazze’deki insani yardım çalışmalarını olumsuz etkiliyor ve insanların yerinden edilmesine, açlığa ve acı çekmesine neden oluyor.” denildi. Ayrıca, bir milyondan fazla sivilin güvenli olmayan bölgelere tahliye edildiği belirtilerek, “AB, İsrail’in kendini savunma hakkını kabul ederken, bunun uluslararası insani hukuka uygun olarak yapılması ve sivil güvenliğinin korunması gerektiğini vurgulamaktadır.” ifadesine yer verilmiştir.

Bildiride ayrıca, “AB, İsrail’i Gazze’deki zaten kötü olan insani durumu daha da ağırlaştırmaktan kaçınmaya ve Refah sınır kapısını tekrar açmaya çağırıyor. İsrail’in Refah’taki askeri harekâtlarına devam etmesi, AB ile İsrail arasındaki ilişkilere önemli bir olumsuzluk getirecektir.” denilmiştir.

Uluslararası Adalet Divanı’nın 26 Ocak ve 28 Mart tarihlerinde verdiği kararlarda, İsrail’in sivillere yönelik insani yardım sağlaması ve bunu kolaylaştırması gerektiği belirtilmiştir. AB, bu çerçevede Hamas’ın Kerem Ebu Salim (Şalom) sınır kapısına düzenlediği ve insani yardımın ulaşımını engelleyen saldırıları kınamaktadır.

Son olarak, bildiride tüm taraflara derhal ateşkes ilan edilmesi ve tüm tutukluların şartsız serbest bırakılması çağrısı yapılmıştır.

İsrail’in Refah’a Yönelik Kara Harekâtı: İsrail ordusu, 7 Mayıs’ta Gazze’nin Refah bölgesine bir kara harekâtı başlatmış ve Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını kontrol altına aldığını açıklamıştır. İsrail Güvenlik Kabinesi, 10 Mayıs’ta Refah şehrindeki kara harekâtlarının genişletilmesine karar vermiştir.