AB'den Kosova açıklaması: Üye ülkelerin sabrı tükeniyor

Avrupa Birliği, Kosova'da gerginliğin bir an önce azaltılması için harekete geçilmesi çağrısını yineleyerek, "Üye ülkelerin artık sabrı tükeniyor." ifadelerini bildirdi.

AB'den Kosova açıklaması: Üye ülkelerin sabrı tükeniyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmesinden sonra basına açıklama yaptı.

AB olarak Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin bir an önce düşürülmesi konusunda defalarca çağrı yaptıklarını hatırlatan Borrell, AB'nin sunduğu yol haritasının taraflarca görüşülmesini beklediklerini dile getirdi.

Borrell, gerilimin azaltılması için hızlıca harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Giderek kötüye giden durum karşısında üye ülkelerin artık sabrı tükeniyor. Bu duruma karşı acilen harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

Arnavutluk Başbakanı Rama da Kosova'nın kuzeyindeki durumun kötüleşmesinin sadece Kosova ve Sırbistan'a değil tüm bölgeye etkileri olabileceğini söyledi.

Üye ülkelerin sabrının tükendiğine yönelik açıklaması nedeniyle Borrell'e teşekkür eden Rama, sorunun çözümü için Kosova, Sırbistan, AB ve ABD'nin yer alacağı üst düzey bir konferans düzenleme fikrinin benimsenmesini ümit ettiğini dile getirdi.

Rama, sorunun çözülmemesi halinde ortaya çıkacak sonuçların herkes için çok üzücü olacağını bildirdi.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ GERGİNLİK BİR AYDIR SÜRÜYOR

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Zaman zaman karşı karşıya gelen iki ülke arasındaki gerginliğin ana nedeninin Sırbistan'ın, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulunmasına çalışılıyor.

(AA)

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