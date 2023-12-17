AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları

Kaynak: Haber Merkezi
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları
Ukrayna ile savaşta olan Rusya'ya Avrupa Birliği yeni yaptırım kararları aldı.

Rus basınının Brüksel'deki kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre, AB üyeleri Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Bir AB diplomatı, kısıtlamaların önümüzdeki hafta başlarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini doğruladı.

Yaptırımların onaylanması, Rusya'nın en büyük Batı bankası olan Raiffeisen Bank International'ın imza karşılığında Ukrayna'nın 'savaşın uluslararası sponsorları' listesinden çıkarılmasını isteyen Avusturya'nın son dakika vetosu nedeniyle ertelenmişti. Kara listenin hukuki bir dayanağı olmamasına rağmen, şirketlere Rusya'daki faaliyetlerini durdurmaları yönünde baskı yapılması amaçlanıyor.

12'nci yaptırım paketi, Rusya'dan elmas ithalatına doğrudan yasağın yanı sıra, petrol fiyatı tavanını sıkılaştırmaya ve AB yaptırımlarının delinmesine karşı koymaya yönelik tedbirleri içeriyor.

Ayrıca tedbirler, AB dışına 100.000 Euro'dan (109.000 ABD Doları) fazla transfer yapmak isteyen Rusya vatandaşları veya Rusya'daki kuruluşlar için bir bildirim prosedürünü de içeriyor.

Son Haberler
Hava o kadar pis ki.. Hükümet çareyi yapay yağmur yağdırmakta buldu Dünya
Hava o kadar pis ki.. Hükümet çareyi yapay yağmur yağdırmakta buldu
Mecliste mangal yapan vekiller üniversite mezunu sağlıkçıya 4 bin TL ile geçin diyor! Gündem
Mecliste mangal yapan vekiller üniversite mezunu sağlıkçıya 4 bin TL ile geçin diyor!
5000 liralık emekli ikramiyesinde son durum belli oldu! 5 milyona yakın emekliyi heyecanlandıran gelişme Ekonomi
5000 liralık emekli ikramiyesinde son durum belli oldu! 5 milyona yakın emekliyi heyecanlandıran gelişme
Dilek Taşı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
Maydanoz + limon= SAĞLIK Şifalı Bitkiler
Maydanoz + limon= SAĞLIK
Menzil tarikatının komutanlık ve belediye binası yaptığı ortaya çıktı. Ticaret ağını genişletip adeta holdingleşti Gündem
Menzil tarikatının komutanlık ve belediye binası yaptığı ortaya çıktı. Ticaret ağını genişletip adeta holdingleşti