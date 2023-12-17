AB'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları

Rus basınının Brüksel'deki kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre, AB üyeleri Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Bir AB diplomatı, kısıtlamaların önümüzdeki hafta başlarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini doğruladı.

Yaptırımların onaylanması, Rusya'nın en büyük Batı bankası olan Raiffeisen Bank International'ın imza karşılığında Ukrayna'nın 'savaşın uluslararası sponsorları' listesinden çıkarılmasını isteyen Avusturya'nın son dakika vetosu nedeniyle ertelenmişti. Kara listenin hukuki bir dayanağı olmamasına rağmen, şirketlere Rusya'daki faaliyetlerini durdurmaları yönünde baskı yapılması amaçlanıyor.

12'nci yaptırım paketi, Rusya'dan elmas ithalatına doğrudan yasağın yanı sıra, petrol fiyatı tavanını sıkılaştırmaya ve AB yaptırımlarının delinmesine karşı koymaya yönelik tedbirleri içeriyor.

Ayrıca tedbirler, AB dışına 100.000 Euro'dan (109.000 ABD Doları) fazla transfer yapmak isteyen Rusya vatandaşları veya Rusya'daki kuruluşlar için bir bildirim prosedürünü de içeriyor.