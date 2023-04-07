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AB'den Taliban'ın kadınlarla ilgili kararına ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler ile çalışan Afgan kadınlarına yasak getiren Taliban, AB tarafından kınandı. AB'den yapılan açıklamada, Taliban'ın kararının uluslararası insani hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 20:27
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AB'den Taliban'a tepki

AB'den Taliban'ın kadınlarla ilgili kararına ilişkin açıklama
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Taliban'ın Afgan kadınlara getirdiği çalışma yasağı hakkında AB adına açıklama yaptı. Borrrel açıklamasında, önceki benzer yasakların ardından alınan bu kararın, kadınların ve kız çocuklarının durumunu daha kötüleştirdiğini, uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Taliban'ın bu kararını kınadıklarını kaydeden Borrell, nüfusun yaklaşık üçte ikisini oluşturan 28 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkedeki ekonomik ve insani krizin had safhaya ulaştığını ifade etti.

Borrell, Taliban'a karardan vazgeçme çağrısı yaparak kadınlara ve kız çocuklarına eşit eğitim hakkı ve toplumun diğer alanlarına katılma hakkının da geri verilmesini, Taliban'ın insan haklarına saygı konusunda verdiği sözleri tutmasını istedi.

BM'DEN KARŞI AÇIKLAMA

BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde BM'ye bağlı Afgan kadın personelin işe gitmesinin engellendiğini bildirerek "Yetkililere, BM'nin kadın personeli olmadan çalışamayacağını ve hayat kurtarıcı yardım sağlayamayacağını hatırlatmak isteriz." ifadesine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Taliban, kız öğrencilerin eğitimlerine ara verme kararının ardından 24 Aralık 2022'de de sivil toplum kuruluşlarında (STK) kadın personel çalıştırılmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı. Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.

Bunun üzerine Save The Children, the Norwegian Refugee Council ve CARE gibi ülkedeki bazı uluslararası yardım kuruluşları çalışmalarını durdurmuştu. Taliban'ın kararına Avrupa Birliği, BM, ABD ve birçok ülkeden tepki gelmişti.

(AA)

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