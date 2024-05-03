İstanbul’da polisten kaçan Afrikalı 18.kattan atladı: Ay ay nereye manyak mı bu ya

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da polisten kaçan Afrikalı 18.kattan atladı: Ay ay nereye manyak mı bu ya
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Afrika uyruklu bir şahıs polisten kaçmak için 18.kattan atladı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde her geçen gün ilginç bir olay yaşanıyor.

Afrika uyruklu bir şahıs, polis baskınından kurtulmaya çalışırken önce yaşadığı rezidansın 18. katından 17. katına indi. İndiği katta karşısına çıkan kadından tepki ile alınca bu kez 2 kat daha aşağı indi.

O anları görüntüleyen kadın ise büyük bir şok yaşayarak “Ay ay nereye manyak mı bu ya” ifadelerini kullandı.

Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Afrikalı şahsın geri gönderme merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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