Sağlık Bakanlığı’nın yıllığı cihaz ve hekim sayısındaki gerçeği ortaya koydu

Yıllıkta bulunan tıbbi cihazlarla ilgili verilerde, Türkiye’de 2021 yılında 6 bin 276 olan ultrason cihazı sayısı 2022 yılında 6 bin 255’e geriledi. 21 cihazın nereye gönderildiği ise, yayımlanan yıllıkta açıklanmadı.

Türkiye’deki cihaz sayıları diğer dünya ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye’nin OECD ve AB ülkelerinin çok gerisinde kaldığı ortaya çıktı. 1 milyon kişiye düşen cihaz sayılarına bakıldığında ise, şu veriler dikkatleri çekti:

Bilgisayarlı tomografi sayısı Türkiye’de 15.6 iken OECD ülkelerinde 28.4, AB ülkelerinde ise 26.1.

Mamografi sayısı Türkiye’de 11.4 iken OECD’de 22.1, AB’de ise 22.9.

MR sayısı Türkiye’de 11.4 iken OECD’de 18.2, AB’de ise 17.5.

Radyoterapi cihazı sayısı Türkiye’de 3 iken OECD’de 7.6, AB’de ise 8.1.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı’nın elinde 2 bin 715, özel hastanelerde ise 2 bin 431 ultrason cihazı bulunduğunu vurguladı ve “Birbirine çok yakın olan ultrason cihazlarıyla yurttaşlar kamu yerine özele mi yönlendirilmek istenmektedir?” sorusunu yöneltti.

“Çok ciddi hastalıkların tanısında kullanılan cihazların sayısının diğer ülkelere oranla bu kadar düşük olması, sağlığın piyasalaştırıldığını ortaya koyuyor.” ifadesini kaydeden Uğur, vatandaşların özel hastaneleri tercih etmek durumunda kaldığını ifade etti.

TÜRKİYE HEKİM SAYISINDA SONUNCU SIRADA

Söz konusu yıllıkta yer alan hekim ve sağlık çalışanlarına ilişkin veriler hakkında değerlendirmelerde bulunan Uğur, “2021’de 45 bin 672 olan uzman hekim sayısı, 2022’de 50 bin 289 olurken pratisyen hekim 47 bin 216’dan 47 bin 865’e çıkmıştır. Verilerde artış gözlense de uluslararası karşılaştırmada Türkiye, 100 bin kişiye düşen hekim sayısında 228 ile sonuncu sıradadır. Zirvede bulunan Yunanistan’da bu sayı 629’dur.” açıklamasını yaptı.

Uğur, açıklamasının sonunda, “‘Giderlerse gitsinler’ denen hekimlerimize sağlıklı çalışma ortamı ve insan onuruna yaraşır koşullar sağlanmalı” ifadesini kaydetti.