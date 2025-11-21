Trump'ın Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının önünü kapayan, Rusya'ya ülkesinin doğu topraklarını bırakmasını öngören 28 maddelik planı Avrupa Birliği'nde endişe yarattı.

AB: UKRAYNASIZ MÜZAKERE OLMAZ

Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, ABD’nin Ukrayna’ya ilişkin planı hakkında Avrupa Birliği’ne resmi bir bilgi verilmediğini belirtti.

Costa, “Bu nedenle yorum yapmak mantıklı değil” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise daha diplomatik bir tutum sergileyerek, AB’nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve “Gönüllüler Koalisyonu” ile birlikte “adil ve kalıcı bir barış” için çalıştığını söyledi.

Von der Leyen, kamuoyuna açıklanan 28 maddelik planın hem Avrupa liderleriyle hem de G20 zirvesi kapsamında diğer liderlerle ele alınacağını belirtti. Ayrıca Zelenskiy ile doğrudan temasa geçerek konuyu görüşeceğini de ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı, süreçteki temel ilkenin ise değişmediğini vurguladı: “Ukrayna hakkında Ukrayna’sız hiçbir karar alınamaz.”

KREMLİN: MÜZAKERELERE BAŞLAMAZSA DAHA FAZLA TOPRAK KAYBEDER

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Ukrayna’nın derhal müzakerelere başlaması gerektiğini söyledi. Aksi halde daha fazla toprak kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklarını öne süren Peskov, şu ifadeleri kullandı: “Rus Silahlı Kuvvetleri’nin etkin operasyonları, Zelenskiy’i ikna etmelidir: Şimdi müzakere etmek, daha sonra etmekten daha iyidir.”

Peskov ayrıca, Rus ordusunun ilerleyişiyle birlikte Zelenskiy’in “karar alma özgürlüğünün alanının daraldığını” iddia etti. İlginç bir şekilde Kremlin, ABD’nin söz konusu barış planının kendilerine de resmi olarak ulaştığını doğrulamadı.

'MÜZAKERELER UKRAYNA İLE YÜRÜTÜLMELİ'

Polonya Başbakanı Donald Tusk, yaptığı açıklamada tüm müzakerelerin Ukrayna’nın katılımıyla yapılması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Polonyalılar hakkında kararları Polonyalılar verir. Bize dair hiçbir şey biz olmadan olmaz. Barış meselesinde ise bütün müzakereler Ukrayna’nın katılımıyla yürütülmelidir.”

AB LİDERLERDEN ZELENSKİ İLE ACİL TOPLANTI

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in sözcüsü, Merz’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte bu sabah Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştüğünü doğruladı.

Almanca yayımlanan açıklamada, liderlerin Ukrayna’nın “kalıcı ve adil bir barışa giden yolda” tam ve sarsılmaz desteklerini teyit ettikleri belirtildi.

Liderler ayrıca, Ukrayna’nın egemenliğinin teyit edilmesi ve “sağlam” güvenlik garantileri sağlanmasını da içeren, savaşı sona erdirmeye yönelik ABD çabalarını "memnuniyetle" karşıladıklarını ifade etti. Bu süreçte bundan sonra da yakın koordinasyon içinde hareket edeceklerini vurguladılar.

Öte yandan açıklamada, “Avrupa ve Ukrayna’nın hayati çıkarlarının uzun vadede korunması” hedefinin sürdürüleceği belirtilirken, mevcut temas hattının olası toprak müzakereleri için “başlangıç noktası” olarak görülmesi gerektiği kaydedildi.

Ancak en kritik vurgu şu şekilde yapıldı:

Avrupa devletlerini, Avrupa Birliği’ni veya NATO’yu ilgilendiren herhangi bir barış anlaşmasının, Avrupalı ortakların onayını ya da müttefikler arasında bir uzlaşıyı gerektirdiği ifade edildi.

'TRUMP'IN TEKLİFİ İVME KAZANDI'

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán ise ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna planına destek vererek, bu girişimin “yeni bir ivme kazandığını” söyledi.

Trump’a yakın bir isim olarak bilinen Orbán, Reuters’a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: “Amerikan Başkanı ısrarcı bir yalnız savaşçıdır. Eğer o dönemde başkan olsaydı, bu savaş asla çıkmazdı. Bir şeye karar verdi mi, peşini bırakmaz. Şu anda da kesin olarak Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye odaklanmış durumda.”