AB'den Ukrayna'ya dev finansman: 1 milyar avroluk yeni paket açıklandı

AB Konseyi, Ukrayna'ya "Avrupa Barış Fonu" kapsamında bir milyar avro değerinde yardım tedbirinin kabul edildiğini duyurdu. Bir milyar avroluk bütçe ile Avrupa savunma sanayisinden ortaklaşa tedarik edilecek füzelerin sağlanması finanse edilecek.

AB'den Ukrayna'ya dev finansman: 1 milyar avroluk yeni paket açıklandı

Avrupa Birliği (AB), "Avrupa Barış Fonu" adlı mali araç kapsamında Ukrayna'ya yönelik mühimmat desteği için 1 milyar avroluk tedbiri kabul ettiğini yazılı açıklama ile duyurdu.

Böylece Ukrayna ordusuna 155 mm'lik top mermisi ve talep edilmesi halinde AB üye ülkeleri tarafından Avrupa savunma sanayisinden ortaklaşa tedarik edilecek füzelerin sağlanması finanse edilecek.

AB VEYA NORVEÇ ÜRETİMDE OLACAK

Ortak mühimmat ve füze tedariki, AB veya Norveç'te yerleşik ekonomik operatörler vasıtasıyla yapılabilecek. Mühimmat ve füzelerin AB veya Norveç'te üretilmesi de desteklenecek.

Öte yandan bu yardımla AB'nin Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna'ya yönelik toplam katkısı 5,6 milyar avroya çıkacak.

KARAR ÜÇ AŞAMA İÇERİYOR

20 Mart'ta kabul edilen karar, üç aşamayı içeriyor. 13 Nisan'da kaydedilen ilk aşamada, Konsey, üye ülkelere 9 Şubat-31 Mayıs döneminde mevcut stokları ya da verdikleri siparişler üzerinden Ukrayna'ya bağışladıkları mühimmat için geri ödeme yapılabilmesi amacıyla 1 milyar avroluk finansman paketini kabul etmişti.

İkinci olarak, 3 Mayıs'ta Komisyon, Mühimmat Üretimini Destekleme Yasa (ASAP) teklifini sunmuş, bu kapsamda AB bütçesinden 500 milyon avro finansman sağlanacağı duyurulmuştu.

Üç aşamalı tedbir, üye ülkelerin 20 Mart'ta vardıkları ve sene sonuna kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme hedefiyle ilgili teslimatı ve ortak tedariki hızlandırmayı amaçlıyor.

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