Abdi İpekçi cinayetinin kilit ismi Yalçın Özbey hayatını kaybetti

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi 1 Şubat 1979'da evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Cinayeti işleyen Mehmet Ali Ağca'nın verdiği ifadede ismi geçen ve uzun süredir kanser tedavisi gören Yalçın Özbey, Arnavutköy'de vefat etti.

Özbey'in cenazesi yarın Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YALÇIN ÖZBEY

Öte yandan Mehmet Ali Ağca İpekçi suikastinde tetiği Özbey’in çektiğini iddia etmişti.

Özbey ise 1983 yılında Almanya’da işlettiği lokalde gözaltına alınmış ancak 2 ayda salıverilmişti. Yalçın Özbey’in uzun yıllar Belçika’da yaşadığı belirtildi.

Özbey’in 2009 yılında sessizce Türkiye’ye geldiği ve memleketi Malatya’da 99 yaşındaki babasını ve annesini ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Özbey verdiği röportajda Abdi İpekçi cinayetiyle alakası olmadığını söylemiş "Abdi İpekçi medyanın değerli bir mensubu olabilir, can candır. Neden tek taraflı değerlendirme yapılıyor? Abdi İpekçi bir kader kurbanı. Ona suikast sıradan bir eylemdi." demişti.