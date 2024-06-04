ABD'li eski diplomattan nükleer silah itirafı

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rose Gottemoeller, ABD’nin Avrupa ülkelerinin topraklarında nükleer silah konuşlandırmasının bu ülkeleri kendi nükleer silahlarını geliştirmekten caydırmak ve nükleer silahların yayılma riskini azaltmak için olduğunu ileri sürdü.

“ABD, Avrupa'daki NATO müttefiklerine yönelik genişletilmiş caydırıcılık taahhütlerinin bir parçası olarak, gerçekten de genişletilmiş caydırıcılık misyonunun bir parçası olarak silah konuşlandırmıştır.” açıklamasında bulunan Gottemoeller, bu misyonun Sovyetler Birliği’nin, NATO ülkeleri ve Almanya'nın nükleer silah programını geliştirmesinden endişe duyduğu 1960'lı yıllardaki NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) müzakerelerinden geldiğini ifade etti.

Gottemuller, ABD ve NATO müttefikleri için, “NPT'nin Avrupa'da nükleer silahların yayılmasını önleyen bir anlaşma olduğunu, çünkü birçok NATO müttefikinin nükleer silah edinmesini ve konuşlandırmasını engellediğini” kaydetti.