ABD'nin dev bütçe açığı. 10 yılda 2,6 trilyon dolara yükselecek

Kaynak: AA
ABD'nin dev bütçe açığı. 10 yılda 2,6 trilyon dolara yükselecek
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin bütçe açığının 2034'te 2,6 trilyon dolara ulaşacağını öngördü.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nde bütçe açığı açıklaması. CBO 10 yıl içinde dev açığın öngörülen "Bütçe ve Ekonomik Görünüm: 2024-2034" raporunu yayımladı.

CBO'nun raporuna göre, 2023 mali yılında 1,7 trilyon dolar olan federal hükümetin bütçe açığının bu yıl 1,6 trilyon dolara gerileyecek.

Bütçe açığının gelecek yıl ise 1,8 trilyon dolara çıkacağının tahmin edildiği belirtilen raporda, 10 yıl sonraki açığın ne kadar olacağı da yer aldı. Buna göre ABD'nin bütçesi 2034'te ise 2,6 trilyon dolar olacağı öngörüldü

Raporda, geçen yıl yüzde 97,3 olan kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının ise bu yıl yüzde 99'a çıkmasının beklendiği açıklandı. Bütçe açığının 2034'te ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 116'yı bulmasının bekleniyor.

Kısmen sıkı para politikasının bir sonucu olarak işsizlik arttıkça ekonomik büyümenin 2024'te yavaşlayacağı belirtilen raporda, geçen yıl yüzde 3,1 olan ülke ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek yıl yüzde 2,2 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

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