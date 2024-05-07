ABD’nin Gazze kıyısına inşa ettiği iskelenin yapımı tamamlandı

Singh, Kıyı Ötesi Ortak Lojistik (JLOTS) iskelenin iki bölümünün yapımının tamamlandığını belirterek, "Bugün itibarıyla JLOTS’un yüzen ve Trident iskelelerinin inşası tamamlandı ve açık denizde konumlandırılmayı bekliyorlar" dedi.

Singh, hava koşullarının ABD ordusunun iskeleyi Gazze'ye getirmesini engellediğini ve gemilerin hala Aşdod Limanı'nda beklediğini açıkladı. MV Sagamore gemisinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan ve JLOTS üzerinden yardımların boşaltılacağı bir noktaya yüklendiğini ifade eden Singh, "Sagamore, JLOTS'u kullanacak bir kargo gemisi olarak, USAID ve diğer ortaklar tarafından toplanan yardımları Gazze'ye taşıyacak" dedi.

Singh ayrıca, iskelenin hareketinin hava ve güvenlik koşullarına bağlı olduğunu belirtti ve Savunma Bakanlığı'nın iskeleyi "bu haftanın sonlarında" yerine oturtmayı umduğunu ekledi.