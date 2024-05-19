Derbide kavga sonrası Galatasaray'dan şampiyonluk açıklaması

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Derbide kavga sonrası Galatasaray'dan şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Fenerbahçe debisi öncesi saha içinde futbolcular arasında çıkan kavganın ardından Sarı Kırmızılı kulüpten flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcular arasında derbi öncesi saha içinde kavga çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, yaşanan kavga sonrası şampiyonluk açıklaması yaptı.

Yapılan paylaşım şöyle;

''Büyük Galatasaray taraftarı,

90 dakika boyunca hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz. Kışkırtmalara kapılmanın Galatasaray'a ve şampiyonluk yolundaki takımımıza zarar vereceğini unutmamalıyız. Bu hususa dikkat etmemiz özellikle önemlidir. Sahadaki aslanlarımız mücadelelerini verirken tribündeki bizler onların itici gücü olalım ve desteğimizi azalmadan, yorulmadan, etkimizi sürekli artırarak gösterelim.''

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