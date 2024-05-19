Polonya Antalya'da 4'te 4 yaptı

Kaynak: AA
Polonya Antalya'da 4'te 4 yaptı
Stefano Lavarini yönetimindeki Polonya, set vermeden VNL'in Antalya'da oynanan ilk haftasını lider tamamladı.

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Japonya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinin son gününde Polonya ile Japonya karşılaştı.

Mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan Polonya, Antalya etabındaki tüm maçlarını rakiplerine set vermeden kazandı.

Bu sezon Fenerbahçe Opet'i çalıştıran Stefano Lavarini yönetimindeki Polonya, 3-0'lık Japonya galibiyetinden önce de İtalya'ya, Fransa'ya ve Hollanda'ya aynı skorlarla üstünlük kurmuştu.

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Japonya ise bu sonuçla Antalya etabında ilk yenilgisini yaşadı. Daha önce oynadığı 3 karşılaşmasını kazanan Japonya, ilk mücadelesinde "Filenin Sultanları"nı 3-2, ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü karşılaşmasında da Almanya'yı yine 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

Polonya: 3 - Japonya: 0
Salon: Antalya
Hakemler: Erdal Akıncı, Ziling Wang (Çin)
Polonya: Medrzyk, Alagierska, Wenerska, Lukasik, Witkowska, Stysiak (Kowalewska, Szczyglowska, Lysiak, Piasecka, Galkowska)
Japonya: Iwasaki, Ishikawa, Yamada, Hayashi, Koga, Watanabe (Kojima, Seki, Inoue, Fukudome, Airi, Araki, Kurogo, Wada)
Setler: 26-24, 25-20, 25-23
Süre: 78 dakika (27, 23, 28)

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