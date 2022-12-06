6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tura kalan Senato seçimleri yapılıyor

ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tura kalan Senato seçimleri yapılıyor

ABD'nin Georgia eyaletinde 8 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Senatör adaylarının hiçbirinin yüzde 50'ye ulaşamamasının ardından ikinci tura kalan seçimler bugün düzenleniyor.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 22:13
Takip Et

ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tura kalan Senato seçimleri yapılıyor

ABD'nin Georgia eyaletinde 2. tura kalan Senato seçimleri yapılıyor
+
Aa
-

Georgia'da halk, Demokrat Senatör Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi rakibi Herchell Walker arasındaki yarışın sonucunu belirlemek için sandık başına gidiyor.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Warnock yüzde 49,4, Walker yüzde 48,5 oy oranında kalmıştı.

Eyalet yasalarına göre yüzde 50 barajının aşılması gerektiğinden seçimler ikinci tura kalmıştı.

Georgia seçimi, Senato’daki kontrolü etkilemeyecek
Eyalette ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip oldukları için çoğunluğu ellerinde bulunduracak.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçiler Georgia'yı ikinci turda kazansa ve koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratların Senato'da çoğunluğu sağlaması mümkün olacak. Yasalara göre, Senato Başkanı olarak görev yapan Harris, eşitlik bozma oyu kullanabiliyor.

Kongrenin senato kanadında şu an Cumhuriyetçilerin 49 sandalyesine karşı Demokratların 50 sandalyesi bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar'ın 213 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler 220 sandalye ile kontrolü elinde bulunduruyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
2
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
3
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
4
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
5
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
6
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
7
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.