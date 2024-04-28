İstanbul'u Murat Kurum kazanacak diyen astrolog Nuray Sayarı: Doğum saati bana yanlış verildi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'u Murat Kurum kazanacak diyen astrolog Nuray Sayarı: Doğum saati bana yanlış verildi
Yerel seçimlerde İstanbul’u AKP'nin adayı olan Murat Kurum'un kazanacağını iddia eden astrolog Nuray Sayarı neden yanıldığını açıkladı.

Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın yerel seçimlerdeki İstanbul tahminlerine ilişkin dikkat çeken bir savunma geldi.

Sayarı, seçim öncesi AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un doğum haritasına baktığını ve yaptığı analiz sonucunda seçimin kazananının Murat Kurum olacağını açıklamıştı. Ancak seçimi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla Sayarı’nın öngörüsü tutmamıştı.

nuraysayari1.jpg“DOĞUM SAATİ BANA YANLIŞ VERİLDİ”

Sayarı, konuya ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı. Murat Kurum'un doğum saatinin kendisine yanlış verildiğini belirten Sayarı, bu yanlış bilgiler yüzünden tahminin doğru çıkmadığını ifade etti.

Profesyonel astrolog olduğunu belirten Sayarı, 34 yıldır bu alanda çalıştığını ve doğru veriyle çalışmanın önemli olduğunu dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yarışmış; seçimin sonucunda Ekrem İmamoğlu 4.432.862 milyon oy ile %51.14 oy oranına ulaşırken Murat Kurum ise 3.431.588 milyon oy ile %39.59 oy oranında kalmıştı.

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