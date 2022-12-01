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ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi

İspanyol televizyonu La Sexta'nın polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD'nin Madrid Büyükelçiliği binasına 'patlayıcı madde içerikli' zarf gönderildi. Zarf, İspanyol bomba imha ekibine iletildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 20:26
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ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi

ABD'nin Madrid Büyükelçiliği'ne 'bombalı mektup' gönderildi
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İspanyol televizyonu La Sexta, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD'nin Madrid Büyükelçiliği binasına şüpheli bir zarfın geldiğini belirtti.

Büyükelçilik yetkililerinin söz konusu zarfı İspanyol bomba imha ekibi Tedax'a ilettiği ve gerekli analizlerin başlatıldığı kaydedildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmayan olayla ilgili İspanyol basınında yer alan haberlerde, söz konusu zarfın diğer patlayıcı içerikli zarflarla aynı olduğu iddia edildi.

AA'nın haberine göre; İspanya hükümetinde güvenlikten sorumlu Devlet Sekreteri Rafael Perez, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saat içinde patlayıcı maddeli zarfların 4 adrese gönderildiğini, benzer bir zarfın 24 Kasım'da Başbakan Pedro Sanchez'e hitaben Madrid'deki başbakanlık konutuna da gönderildiğini söyledi.

Perez, dün Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne ve ardından Zaragoza kentindeki "Instalaza" adlı silah fabrikasına, bu sabah da Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssü ile Savunma Bakanlığı binasına gönderilen tüm zarfların 24 Kasım'da başbakanlık konutuna gönderilen ile benzer olduğunu açıkladı.

Tüm zarfların kahverengi olduğu, gönderenin isminin yer almadığı, içlerinde piroteknik patlayıcı madde bulunduğu ve kesin olmamakla birlikte 5 zarfın da İspanya içinden gönderildiğine ilişkin izler olduğu duyurulmuştu.

Patlayıcı madde içerikli zarflardan sonra İçişleri Bakanlığının talimatıyla ülkedeki tüm yabancı misyonlarda ve kamu binalarında güvenlik önlemleri artırılıp halka sakin olmaları çağrısı yapıldı.

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