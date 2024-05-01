Sahibiyle düet yapan köpek sosyal medyayı salladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Sahibiyle düet yapan köpek sosyal medyayı salladı!
Ukulele çalan sahibiyle birlikte düet yapan köpek, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran olaylardan biri, bir köpeğin sahibiyle birlikte düet yapması oldu. Ukulele çalan kadın, sevgili dostunu müziğe davet ederek eğlenceli bir an yaşattı. "Şarkı söylüyoruz tamam mı? Eşlik ediyorsun anneye." diyerek köpeğini düet yapmaya teşvik eden kadının çağrısına seve seve yanıt veren köpek, sahibinin melodilere uyum sağlayarak eşlik etti. Bu sevimli görüntüler, izleyenleri güldürürken, sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.

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